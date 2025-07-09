Harmancı’dan Fidias-Tatar görüşmesine yorum...

LTB Başkanı Harmancı, Fidias ile Tatar’ın söyleşisini değerlendirerek, “Yeni dönemin mottosu güvenlik olacak” dedi. Seçime kadar olan sürecin bir “güvenlik sınaması”yla geçeceğini vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Harmancı, “Fidias’ın yaptığı podcast için pozitif ve negatif birçok yorum okudum. Sayın Tatar her zaman bildiğimiz yönü ile bir röportaj yaptı. Diyalog, farklı fikirlerde olunsa bile çok kıymetli bir olgu. Fidias’ın yaptığı da önemli, Tatar’ın katılması da. Buradaki samimi söyleşi de” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır dile getirdiği bir öngörüsünün bu röportajla pekiştiğine dikkat çeken Harmancı, yeni dönemin mottosunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Benim uzun zamandır öngördüğüm ve özellikle katıldığım birçok programda ısrarla altını çizdiğim yeni dönemin mottosu bu röportajda kalın harflerle ifade edildi: Güvenlik. Seçime kadar gidecek süreç bir güvenlik sınaması ile geçecek. Konsolidasyonun en büyük parçası bu olacak. Umarım işin ucu kaçmaz...”