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Harmancı'dan Oğuz'a: Neden onay vermiyorsunuz?

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çetinkaya’nın bulunduğu burcun altına otopark ve sosyal alan yaratma taleplerine İçişleri Bakanlığı’ndan onay verilmediğini belirterek, ‘neden’ diye sordu.
Harmancı'dan Oğuz'a: Neden onay vermiyorsunuz?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, şunları kaydetti:

Sayın Dursun Oğuz sayın bakan, 1,5 yıldır önünüzde duran Çetinkaya’nıın bulunduğu burcun altına otopark ve sosyal alan yaratma talebimize bir türlü neden onay verilmiyor?

Anıtlar yüksek kuruluna götürülen projemizin hayata geçmesine ve Lefkoşa sur içine yeni bir modern park alanı yaratılmasına neden imza koymuyorsunuz?

Çetinkaya spor kulübünün bu alanda menfaat sahibi olmasına bizler de karşı çıkmıyoruz, verin bize alanı biz kulüp menfaatlerini de koruyacak modeli hayata geçiririz.

Biz vazgeçmeyeceğiz.

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