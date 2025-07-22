Hasan Erçakıca yazdı...20 Temmuz törenlerinin seçime etkisi ne olacak?

Bütün araştırmalar aynı şeyi söylüyor: Seçmenler, oy verirken rasyonel olmaktan daha fazla duygusal davranışlar sergilerler…

Bütün araştırmalar aynı şeyi söylüyor: Seçmenler, oy verirken rasyonel olmaktan daha fazla duygusal davranışlar sergilerler… Erdoğan, son KKTC ziyaretinde de KKTC seçmenlerinin önemli bir bölümünü oluşturan Kıbrıslı Türklerin duyargalarına dokunmadan edemedi. Dokundu ve tepkileri toplamaya başladı.

20 Temmuz törenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine olacak etkisini sadece bu iki örnek üzerinden değerlendirirsek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Erdoğan ile birlikte görünmesinin sağlayacağı olumlu katkının bu ifade bozuklukları ile ortadan kalkacağını öngörebiliriz. Erdoğan’ın konuşmalarındaki duyarsızlıklar, bir yandan Tatar karşıtlarının birleşmesine, diğer yandan Erhürman’a oy verme konusunda tereddütü olanların bir kısmının daha kararlarını kesinleştirmesine neden olacak sanırım.

Ne garip bir durum değil mi?

Bir yanda Ersin Tatar’a avantaj sağlamak için çalışıyor veya çalışır görünüyorlar ama diğer yanda yaptıkları ve söyledikleri ile Tatar’ın seçilme şansı azaltıyorlar.

Kan uyuşmazlığı gibi bir şey olmalı… Kan veriyorsunuz ama hasta yine de ölüyor!

Kıbrıs Türk halkının psikolojisini, politik tutumunu, geleceğe ilişkin beklentilerinin göstergesi olacak ilginç bir seçim süreci yaşıyoruz. Ders çıkaracak çok şey var… Dikkatle izlemek gerekiyor…

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