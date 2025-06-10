Hasan Erçakıca yazdı... “Üç kararsız” Tatar'a çalışmayacak!

“Üç kararsız” tanımlamasını sevdim. Başta Serdar Denktaş olmak üzere Mehmet Harmancı ve Kudret Özersay’ın dahil olduğu üçlüyü böyle bir sepete koymak yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemeyi ve anlamayı kolaylaştıracaktır.

Tatar, Özersay’ı yanına çekmeye çalışıyor. Mülkiyet konusundaki görüşlerini dinlemek için davet etti ve şık bir görüntü oluşturdu. Bunun bir iş birliğine dönüşmesi için Tatar’ın yapması gereken daha çok şey var: Özersay’ın görüşlerine itibar etmesi, bu görüşler doğrultusunda hareket etmesi ve bunu devam ettireceğine dair güvence vermesi gibi şeyler… Özersay’ın geçmişte yaşananları unutması için dua etmesi de gerekecektir tabii. Zor! Özersay’ın beklediklerini yapmaya kalkışırsa daha başkalarının tepkisine neden olacağını biliyor; yapmayacak ve idare etmeye çalışacak!

“Üç kararsızların” en önemlisi Mehmet Harmancı’dır aslında… Belediye Başkanlığı sonrasında daha etkin bir siyasi konuma hazırlık olarak Kıbrıs sorununa dahil olmak istiyor ve Erhürman’ı desteklemek karşılığında müzakereci olmaya çalışıyor.

Onun penceresinden baktığımız zaman “neden olmasın” diyebilirsiniz ama seçilmesine yönelebilecek itirazları minimize etmeye, CTP seçmeni dışında kalan makul insanlardan alabileceği oyları ise artırmaya çalışan Erhürman, buna yanaşmayacaktır. Böyle bir ittifakın Erhürman’a getirisinden çok götürüsü olacağı aşikardır.

Harmancı’nın bağımsız veya TDP adayı olarak sahneye çıkması mümkündür tabii… Bu noktada önemli olan, Kıbrıs sorununa bakışını yaratıcı ve etkili bir şekilde dile getirirken ikinci tura kalmaması halinde Erhürman’a destek vereceğine dair mesajlar vermesidir. Böylece, seçim sonrasındaki iş birlikleri için yollar açık tutulabilecektir.

Seçim yaklaşıyor… Şimdi ısınma turları atılıyor ama bu turlar da önemli… Siyasi aktörler bu turları da doğru kurgulamalı ve kendilerine yakışanı yapmalı…

Siyasi etkinlikleri buna bağlı!

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