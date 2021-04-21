Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Hasan Esendağlı yeniden Barolar Birliği Başkanı seçildi.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Baroların seçim dönemini, bugün Barolar Birliği Genel Kurulu ile tamamladık. Avukatlar, baroların önümüzdeki 3 yılki yönetim organlarını belirlemiş oldu.

2018 yılında yüksek bir oranla tarafıma verilen destek; bugünkü genel kurulda oy birliğine dönüştü.

Tüm meslektaşlarıma bu büyük destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Seçilen tüm arkadaşlarımızla birlikte mesleğimiz, yargı organı ve toplumumuz için çalışmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”