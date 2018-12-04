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Hasan Rifat Siber’in eserleri bir kitapta toplandı

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Hasan Rifat Siber’in daha önce yayımlanan “Kıbrıs Türklerinin Tarımsal Folkloru” ile “Köycülüğümüzün Dünü-Bugünü” isimli 2 kitabı, tek bir kitapta birleştirilerek yeniden basıldı.
Hasan Rifat Siber’in eserleri bir kitapta toplandı

Hasan Rifat Siber’in daha önce yayımlanan “Kıbrıs Türklerinin Tarımsal Folkloru” ile “Köycülüğümüzün Dünü-Bugünü” isimli 2 kitabı, tek bir kitapta birleştirilerek yeniden basıldı.

Siber’in Kıbrıs Türk tarımı üzerine yaptığı çalışmaların derlendiği kitabın tanıtımı yarın Lefkoşa’da Deniz Plaza’da saat 17.00’de yapılacak etkinlikle tanıtılacak.

Elde edilen bilgiye göre, Siber’in “Kıbrıs Türklerinin Tarımsal Folkloru” isimli kitabında, köy gezileri sırasında derlediği Kıbrıs Türklerinin yüzyıllar içinde oluşturduğu folklorik değerler, atasözleri, köy ve köycülüğe ilişkin davranış ve değerlendirmeler yer alıyor.

“Köycülüğümüzün Dünü-Bugünü” isimli eserde ise yazarın Çiftçi Dergisi ile Halkın Sesi ve Köylü gazetelerinde yayınlanmış yazıları bulunuyor.

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