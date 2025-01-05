Hasan Sarpten: “Yalancı Bakanın Mumu Söndü!”

"Sözde Hepsi Yeşerecekti, Ama Yalanın Bini Bir Para"

Biyologlar Derneği eski başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla Tarım Bakanı Dursun Oğuz Kelle’yi hedef aldı. Sarpten, Tarım Bakanı’nın çam ağaçlarını korumak için verdiği sözleri tutmadığını ve ormanların ciddi zarar gördüğünü belirterek, çarpıcı iddialarda bulundu.

"Sözde Hepsi Yeşerecekti, Ama Yalanın Bini Bir Para"

Sarpten, Tarım Bakanı’nın 2023 yılı başında çam ağaçlarının korunması için kapsamlı ilaçlama çalışmaları yapılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, bu sözlerin yerine getirilmediğini vurguladı. Bakanın vaatlerini “yalanın bini bir para” diyerek eleştiren Sarpten, son dört yıldır çam ağaçları üzerinde herhangi bir ilaçlama çalışmasının yapılmadığını ifade etti.

"Binlerce Ağaç Kurudu ve Kesildi"

Açıklamada, çam ağaçlarının kabuk böcekleri tarafından istila edildiği ve bu durumun ağaçların kurumasına yol açtığı belirtildi. Kuruyan ağaçların Orman Dairesi eliyle kesilmek zorunda kaldığını dile getiren Sarpten, bu süreçte binlerce ağacın yok olduğunu söyledi.

"Yeni Bir Çam Kese Böceği İstilası Geliyor"

Sarpten, mevcut durumda ilaçlama yapılsa dahi artık bir faydası olmayacağını vurgulayarak, yeni çam kese böceklerinin ortaya çıkmaya başladığını ifade etti. Şubat ve Mart aylarında, zayıf düşen ağaçların daha fazla zarar göreceğini ve 15 bin hektarın üzerinde yeni bir çam kese böceği istilası yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sarpten, bu istilanın yalnızca ormanları değil, yerleşim yerlerini de etkileyebileceğini ve böceklerin evlere kadar girebileceğini söyledi.

"Sayın Kelle, Eseriyle Yüzleşmeli"

Açıklamasının sonunda Sarpten, bakanlıkta herhangi bir kabine değişikliği olmaması gerektiğini belirterek, Bakan Dursun Oğuz Kelle’nin verdiği sözlerin sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hasna Sarpten’in açıklaması, çevre koruma ve ormanların sürdürülebilir yönetimi konularında hükümetin ihmalkârlık yaptığı eleştirilerini gündeme taşıdı.