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Hasipoğlu: Şampiyon Melekleri anıyoruz, adalet mücadelemiz sürecek

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, başta Şampiyon Melekler olmak üzere depremde hayatını kaybedenleri anarak, adalet mücadelesinin süreceğini vurguladı.
Hasipoğlu: Şampiyon Melekleri anıyoruz, adalet mücadelemiz sürecek

Hasipoğlu, depremin KKTC’de ve Türkiye'de yarattığı duygusal tahribatın izlerinin kolay kolay silinmeyeceğini belirtti.

“Adıyaman’da İsias Otel'de hayatını kaybeden her bir arkadaşımız, gencimiz, evladımız sadece birer sporcu değil, aynı zamanda umut, azim ve dayanışma timsali olarak hafızalarımızda her zaman yaşayacaktır” diyen Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Şampiyon Melekler Takımı'nın ruhunu yaşatma mücadelemiz ve adalet arayışımız kararlılıkla sürerken, bizlere bu acıyı yaşatanların en ağır cezayı alması için de adalet talebimiz bundan sonra da devam edecektir.

Bu dava sadece KKTC’nin davası değil, malzemeden çalan, sahte ruhsat kullanan , kaçak kat ekleyen, projeye aykırı bina inşa eden, rüşvet karşılığı ruhsat verenler aleyhine verilecek en ağır cezayla Türkiye Cumhuriyeti için de bir emsal dava olmalıdır. İsias Ortak Davamızdaki İstinaf bu yüzden bizler için olduğu kadar Türkiye içtihadı açısından önemlidir.”

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