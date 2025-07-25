Haspolat’ta feci kaza… 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

“24.07.2025 tarihinde, saat 20.05 sıralarında, Haspolat'ta ilk tespitlere göre, Ü.M.(K-19), Çimen Sokak üzerinde bulunan ikametgahın garaj yolunda kullanımında bulunan araç ile geri geri çıktığı sırada, aracının arka kısmında bulunan Yusuf MUTLU (E-4)'ya çarpmıştır. Olayda ağır yaralanan Yusuf MUTLU, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”
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