  • BIST 10507.11
  • Altın 3411.052
  • Dolar 36.4361
  • Euro 39.461
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

Haspolat'ta sahte doktor: İki kişi tutuklandı

» »
Haspolat’ta yaşanan olayda, doktor olmadığı halde kendilerini doktor olarak tanıtan iki kişi, sahte muayene yaparak binlerce lira dolandırıcılık gerçekleştirdi.
Haspolat'ta sahte doktor: İki kişi tutuklandı

Polis raporlarına göre, 28 yaşındaki C.V. ve 25 yaşındaki D.B., 4-7 Mart 2025 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmamalarına rağmen, doktor gibi davranarak bir kişiyi muayene etti.

Şüpheliler, hastaya serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra, özel bir hastane adına sahte reçete düzenledi.

Yapılan incelemelerde, sahte reçete ve evrak kullanarak 27.000 TL muayene ücreti aldıkları belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Neden normal doğum tercih edilmeli?14 Ocak 2025 Salı 20:35
  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü yürüyüşü yarın Dereboyu’nda…24 Kasım 2024 Pazar 16:12
  • CTP Kadın Örgütü’nün paneli yoğun ilgi gördü10 Kasım 2024 Pazar 12:07
  • Hemşireler Meme Kanseri'ne dikkat çekti...23 Ekim 2024 Çarşamba 14:36
  • Taliban'dan yeni yasaklar: Kadınların sesi sokakta duyulamayacak29 Ağustos 2024 Perşembe 15:56
  • Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde çalışmaları devam ediyor21 Haziran 2024 Cuma 17:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışan kadınların oranı yüzde 62’ye ulaştı!14 Mart 2024 Perşembe 21:52
  • 8 Mart Yürüyüşünde Lefkoşa'da okunan ortak bildiri...08 Mart 2024 Cuma 20:13
  • KKTC’de kadınlar daha uzun yaşıyor08 Mart 2024 Cuma 14:11
  • Kadın Ekonomik Ortaklık Platformu Oluşturulması için Start Verildi08 Mart 2024 Cuma 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti