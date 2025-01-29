Haspolat’ta Yüksekten Düşerek Ağır Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

29 Ocak 2025 tarihinde, Haspolat’ta meydana gelen bir olayda, 20 yaşındaki MD Sıfat AHMED adlı genç, kalmakta olduğu işyerine ait lojmanın ikinci katında balkonda bulunduğu sırada yaklaşık 6.40 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
Olay, gece saat 00:30 sıralarında gerçekleşti. Ahmed, düştüğü yerde ağır yaralanırken, olayın ardından hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, genç, daha ileri tedavi için Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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