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Hava açık ve az bulutlu: Sıcaklık 19-22 derece

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Bugün ile yarın hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Hava açık ve az bulutlu: Sıcaklık 19-22 derece

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 18-24 Ocak tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün ve yarın hava, açık ve az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu veya çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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