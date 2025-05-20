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Hava parçalı ve az bulutlu olacak

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Meteoroloji Dairesi, ada genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı.
Hava parçalı ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 20 – 26 Mayıs 2025 tarihleri arasını kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre bugün hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Periyodun ilk yarısında yüksek basınç sisteminin etkili olacağı, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemine bağlı sıcak ve nemli havanın bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 30 – 33 °C, diğer günlerde ise 34 – 37 °C’ye kadar çıkacağı, sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 26 – 29 °C dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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