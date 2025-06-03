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Hava sıcaklığı 38 dereceye yükselecek

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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Hava sıcaklığı 38 dereceye yükselecek

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, yayımladığı hava tahmin raporunda, 9 Haziran’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının yarın iç kesimlerde 31-34, sahillerde 25-28 , diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiği de belirtildi.

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