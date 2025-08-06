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Hava sıcaklığı 40 derece

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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.
Hava sıcaklığı 40 derece

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 5-11 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 , sahillerde 32-35 derece olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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