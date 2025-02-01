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Hava sıcaklığı düşecek

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Hava sıcaklığı, beş derece düşerek 14 -17 derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı düşecek

Hava sıcaklığı, beş derece düşerek 14 -17 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-07 Şubat tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, bölge alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 derece iken, periyodun son günlerinde 14 – 17 derece olacak.

Havanın yarın açık ve az bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve sabah saatleri yer yer sisli, pazartesi parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günleri kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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