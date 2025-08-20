  • BIST 10962.02
  • Altın 4371.438
  • Dolar 40.913
  • Euro 47.6378
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor

» »
Havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor

Havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ağustos tarihleri arasındaki hava raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • UBP’den AB Sözcüsünün Açıklamalarına Sert Tepki19 Ağustos 2025 Salı 19:28
  • Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu yeniden trafiğe açıldı19 Ağustos 2025 Salı 18:19
  • Tarım Bakanlığı Personeline “Soruşturma Memurluğu Eğitimi” verildi19 Ağustos 2025 Salı 18:18
  • Hür-İş, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak19 Ağustos 2025 Salı 18:17
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev yarın da devam edecek19 Ağustos 2025 Salı 18:16
  • Bir günde iki kaza... Alkollü sürücü tutuklandı...19 Ağustos 2025 Salı 18:15
  • Kuzucuk’ta iş kazası: Bir kişi yaralandı, operatör tutuklandı19 Ağustos 2025 Salı 18:14
  • Geçtiğimiz hafta 88 trafik kazası meydana geldi: 2 bin 630 sürücüye ceza kesildi!19 Ağustos 2025 Salı 18:13
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Trafik Akışı Durduruldu19 Ağustos 2025 Salı 16:04
  • Grev KOOP-BANK'a sıçrıyor!19 Ağustos 2025 Salı 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti