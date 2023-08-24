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Havva Günsel düzenlenen törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in annesi Havva Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı
Havva Günsel düzenlenen törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı

Havva Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in, hakkın rahmeti ile buluşan annesi Havva Günsel, bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Günsel Ailesi’ni, Yakın Doğu Oluşumu camiasını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yasa boğan, Havva Günsel’in kaybı; “Günsel Ailesi’nin ve Yakın Doğu Oluşumu Camiasının, ülke sevgisi ve aile bütünlüğünü öğreten büyüğü, en büyük sevgi ve bilgelik kaynağı Havva Günsel, hakkın rahmeti ile buluşmuştur” ifadeleriyle duyurulmuştu.        

havva-gunsel,-ugurlama-toreni-(3).jpegHavva Günsel’i sonsuzluğa uğurlamak için bugün düzenlenen tören; Günsel Ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu olmak üzere; bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler, Yakın Doğu Oluşumu çalışanları ve pek çok seveninin katılımı ile gerçekleşti.

Günsel Ailesi’nin taziyeleri kabul ettiği törende; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, babaannesi Havva Günsel’e, Günsel Ailesi adına bir veda konuşması yaparken, Yakın Doğu Ailesi adına ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuştu.

Törenin ardından; Havva Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mescidinde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığındaki ebedi istirahatgahına uğurlandı.

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