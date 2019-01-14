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'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı İstanbul'da yakalandı

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Siber suçlarla mücadele ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı yakalandı.
'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı İstanbul'da yakalandı

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta  düzenlenen operasyonda, bir bilgisayar korsanı gözaltına alındı. 

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yıldır aranan siber dolandırıcılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlar ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 'Hayalet' lakabını kullanan 43 yaşındaki şüpheli Ceyhun Tayar'ın kaldığı yeri belirleyerek operasyon yaptı.

Şüpheli Ceyhun Tayar'ın Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yaşadığını belirleyen ekipler, 8 Ocak'ta yaptığı baskında Tayar'ı gözaltına aldı.

117 suçtan aranıyordu

Ceyhun Tayar'ın yapılan geniş çaplı sorgulamasında 'Bilişim sistemleri  banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sebebiyle dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Görevli memura mukavemet', 'Mala zarar verme', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 117 arama kaydı ve bazı suçlardan ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri 11 Ocak'ta tamamlanan Tayar, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhun Tayar çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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