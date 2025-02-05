Hayati Öneme Sahip İlaca Ulaşamayan Aile Çözüm Arıyor

Hayati önem taşıyan bir ilaca ulaşamayan bir aile, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Can isimli bireyin kullanması gereken ve olmazsa olmaz olarak nitelendirilen "Frisium" adlı ilacın piyasada bulunmadığı belirtiliyor. Tek muadili olan "Clobazam" ise şu an temin edilemiyor.

Aile, bu durumun Can’ın sağlığını ciddi şekilde riske attığını vurgulayarak, “Bu ilaca ulaşamazsak yurt dışına gitmek zorunda kalacağız” ifadeleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Kullandıkları ilaçların sisteme uyum sağladığını belirten aile, farklı bir tedavi yöntemine geçmenin büyük bir risk oluşturabileceğini söylüyor.

Yetkililere Çağrı

Can’ın ailesi, “Kimseye sitem etmiyoruz ama ne yapacağız? Bu ilacı pandemi döneminde olduğu gibi temin edebilecek bir yol var mı? Yoksa göç mü edelim?” diyerek yetkililere ve duyarlı vatandaşlara seslendi.

Özellikle kronik hastaların ilaç tedariğinde yaşadığı sorunlar, sağlık sistemindeki tedarik zinciri problemlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Aile, yetkililerden bu konuda acil bir çözüm beklerken, yurtdışından ilacı getirebilecek gönüllüler olup olmadığını da araştırıyor.

İlgili kurumların ve sağlık otoritelerinin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu. Can ve onun gibi zor durumda olan hastalar için acil bir çözüm bulunması bekleniyor.