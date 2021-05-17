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Hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyeler

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Bilgelik dolu adımlarla hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Uluslararası Thetahealing Eğitmeni İpek Senem Aydın, herkesi kendi çözümünü bulmaya davet ediyor.
Hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyeler

Bilgelik dolu adımlarla hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Uluslararası Thetahealing Eğitmeni İpek Senem Aydın, herkesi kendi çözümünü bulmaya davet ediyor.

 

Çalışmaları, YouTube videoları ve olaylara bakış açısıyla birçok kişinin hayatına dokunan İpek Senem Aydın, günlük yaşamında fark yaratmak isteyenlerin yardımına yetişiyor. Kendi hayatındaki pozitif dönüşümü herkesle paylaşmak için YouTube kanalını kullanan ve binlerce kişiye ulaşan Aydın, yeni başlangıçlar için gerekli özgüveni tekrardan kazanmaya yardımcı oluyor.

 

“Güney Meksika’dan Gelen Bilgelikle Pozitif Yaşama Ulaşın”

Don Miguel Ruiz’in Güney Meksika’nın yerli halkı olan Toltek bilgeliğinden gelen ve hayat değiştiren bir niteliğe sahip Dört Anlaşma Kitabı’ndan referanslar vererek tavsiyelerini destekleyen İpek Senem Aydın, pozitif bir yaşam sürmenin reçetesini yazıyor. Tavsiyeleri “Kullandığın sözcükleri özenle seçin”“Hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın”“Varsayımlarda bulunmaktan kaçının” ve “Elinizden gelenin daima en iyisini yapın” şeklinde dört başlık altında toplayan Aydın, günlük hayatında bunları takip eden herkesin hayatının daha olumlu hale bürüneceğini vurguluyor. 

“Hayatın Merkezine Kendinizi Koyun”

“Kullandığın sözcükleri özenli seçin” diyen İpek Senem Aydın, ağızdan çıkan her sözcüğün kusursuz olmasını tavsiye ediyor. Uyulması en zor adımlardan biri olan fakat sadece bununla bile dünyada cennet denilen varoluş boyutuna ulaşılabileceğini belirten Aydın, sözleri Yaradan’dan doğrudan gelen hediyeler olarak tanımlıyor. Thetahealing eğitmeni bundan dolayı her zaman dürüst konuşmayı, negatif konuşarak sözcükleri boşa harcamamayı, sözleri empati için kullanmayı ve özen göstermeyi tavsiye ederek değişimlerin bununla beraber başlayacağını ifade ediyor. “Hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın” tavsiyesine göre karşıdaki kişinin kullandığı kötü bir sözcük dahi olsa onu sadece kendi düşünceleri olarak algılanması gerektiğini söyleyen Aydın, “Halbuki bu sizin meseleniz değildir ve zehri üstünüze almayın” diyor. Aydın ayrıca “Varsayımlarda bulunmaktan kaçının” tavsiyesi için de günlük ilişkilerde varsayımlarda bulunmanın olumsuz durumlara davetiye çıkaracağının altını çiziyor. Başarılı eğitmen bundan kaçınmak için de varsayımlarda bulunmak yerine soru sormanın daha doğru olacağını vurguluyor ve son olarak “Elinizden gelenin en iyisini yapın” tavsiyesi ile de yaşamın daha dolu dolu yaşanıp üretken olunacağına değiniyor.

İpek Senem Aydın’ın YouTube kanalındaki tüm videolarına https://www.kisa.link/ORSy linkinden ulaşılabilir.

 

İpek Senem Aydın

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan İpek Senem Aydın Uluslararası Thetahealing Eğitmenidir. Birçok modülde Thetahealing Eğitmeni olan İpek Senem Aydın, ruh ailem diyerek tanımladığı öğrencileri ve danışanlarının ruhsal yolculuklarına eşlik etmektedir. 

Thetahealing seminerlerini online olarak İpek Senem Aydın Farkındalık Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Atölyede aynı zamanda konularında uzman kişiler ile aile sistem çalışması, nefes, astroloji danışmanlığı, şamanik ritüeller gibi konularda da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

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