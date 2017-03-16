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"Hayvan Gibi Parti"

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"Hayvan Gibi Parti"
"Hayvan gibi" olmanın kötü bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayvanlardan öğrenecek çok şeyimiz var...Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Garfield Pub ile birlikte farkındalık yaratacak bir etkinlik düzenliyor

18 Mart Cumartesi akşamı Lefkoşa'da bulunan Garfield Pub, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ile birlikte farkındalık yaratacak bir etkinlik düzenliyor.

Girişten ve sponsorlardan elde edilecek gelirin tümü Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından sokakta ki can dostların Tedavi, Barınma ve Beslenme ihtiyaçları için kullanılacak.

Etkinlik sayfasından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hayvanlar masumdur, saftır ve iyi niyetlidir. Durduk yere sorun çıkarmazlar, tartışma yaratmazlar, daima size kendilerini sevdirecek bir yol bulurlar.

Candostunuz asla sizin arkanızdan konuşmaz, iş çevirmez, planlar yapmaz.

Kesinlikle yapmacık değildir, ne hissediyorsa onu gösterir, sizi kandırmaya çalışmaz.

“Boğuluyorum”, “nefes alamıyorum”, “biraz ara vermeliyiz”, “sen çok iyisin ama…” diyerek ayrılıp giden bir kedi, köpek, kuş, balık, tavşan, vs. bulamazsınız.

Ve siz "Hayvan gibi" olmanın kötü bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Hayvanlardan öğrenecek çok şeyimiz var... Sokaklarda ki hayvanlar için hayvanlar gibi eğlenerek onların barınma, tedavi ve beslenmelerine yardımcı olabilirsin.

18 Mart Cumartesi 21:30'da Garfield Pub'da görüşmek üzere. Giriş ücretinin 10 Türk Lirası olduğu gece de 21:30'dan 23:00'e kadar canlı müzik eşliğinde ortama ısınırken, 23:00'den sonra DJ kabininden yükselen müziğe perküsyon eşlik edecek.

Elde edilen gelirin tamamı Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımızın tedavi, barınma ve beslenme giderleri için harcanacaktır.

Önemli Not: Mama bağışı yapanlardan giriş ücreti alınmayacaktır."

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