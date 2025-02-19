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Hayvancılık Dairesi'nden su ürünleri denetimi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, yasak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Hayvancılık Dairesi'nden su ürünleri denetimi

Hayvancılık Dairesi su ürünleri uzmanları ve Girne Belediyesi Sağlık Şubesi yetkilileri, Girne Antik Limanı’nda su ürünleri satışı yapan restoranları denetledi.

Denetimler sonucunda altı restoranda tür ve boy kriterlerine uyulmadığı tespit edilerek işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Denetimlerin önümüzdeki günlerde farklı restoranlarda sürdürüleceği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri işletmeleri gıda güvenliği açısından incelerken, su ürünleri uzmanları ise 27/2000 Su Ürünleri Yasası kapsamında yürürlükte bulunan Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü’ne göre kontroller yaptı. Denetimlerde, EK-VIII (Madde 43) çerçevesinde avlanabilir asgari boy, sayı ve ağırlık yasakları değerlendirildi.

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