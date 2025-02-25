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Hedefte Laiklik! "O Bakan din düşmanıdır"

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Hedefte Laiklik! "Nazım Çavuşoğlu bir din düşmanıdır"
Hedefte Laiklik! "O Bakan din düşmanıdır"

İçinde öğretmenlerin de olduğu Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin aile Whatsapp grubunda yapılan cihat çağrıları, Kıbrıs Türk eğitim sistemiyle ilgili nasıl bir gerici örgütlenmeyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özgür Gazete'nin haberine göre kurulan whats app grubunda "Himmet Turgut'a bir saldırı yapıldığı ve bunu yapanların da kripto yahudiler olduğu" öne  sürüldü.

 

ÇAVUŞOĞLU HEDEF ALINIYOR

Gazetenin haberine göre whats app grubundaki yazışmalarda KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hedef alınıyor. Gruptaki yazışmalarda Nazım Çavuşoğlu TAM BİR DİN DÜŞMANIDIR. O görevden alınmalıdır. Ve bunun bir cihat olduğu öne sürülüyor.

 

AÖA SAVAŞ AÇILIDI

Atatürk Öğretmen Akademisi ilgili dinsiz sendikanın elinden alınmalıdır yazışmaları yapıldı.

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