  • BIST 9167.58
  • Altın 4016.841
  • Dolar 38.5383
  • Euro 43.6193
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Hekim örgütlerinden polisin eylemcilere müdahalesine tepki

» »
Tutuklanmalar kabul edilemez
Hekim örgütlerinden polisin eylemcilere müdahalesine tepki

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, demokratik haklarını kullanarak barışçıl bir şekilde protesto edenlere yönelik polis müdahalesini ve gözaltına alınmalarını kınadı.

Yaptıkları ortak açıklamada, “Kıbrıslı Türk hekimler olarak, demokratik haklarını kullanarak barışçıl bir şekilde protesto eden yurttaşlarımıza yönelik polis müdahalesini ve gözaltına alınmalarını derin bir endişe ve üzüntüyle karşılamaktayız” denildi.

Demokrasi ve protesto hakkının, KKTC Anayasası tarafından güvence altına alınmış temel insan haklarından olduğunu işaret edilen açıklamada, “vatandaş önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir” ifadesinin yer aldığı Anayasa’nın 32. Maddesi hatırlatıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin ruhu, özgürlükçü değerlerle yoğrulmuştur. Şiddet içermeyen şekilde protesto yapan insanlarımızın tutuklanması kabul edilemez. Bu bağlamda, gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, gözaltındaki bireylerin “iyi muamele görme hakkı” uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Her birey, gözaltında dahi insan onuruna yakışır, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü koruyan bir muameleye tabi tutulmalıdır. Yetkilileri, demokratik hak ve özgürlüklere saygılı, insan haklarını temel alan bir yaklaşımı benimsemeye davet ederiz. Demokratik toplumlar, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, eleştirinin ve protestonun bir tehdit değil, bir zenginlik ve ilerleme aracı olarak görüldüğü toplumlardır”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bıldır: Sol Partilerde Öncelikli Konu Sınıf Mücadelesi Olmalı02 Mayıs 2025 Cuma 12:35
  • BES örgütlü olduğu belediyelerde Genel Grev'de...Mitinge çağrı yaptı...02 Mayıs 2025 Cuma 11:08
  • DAÜ-SEN'den Rektörlük Önünde Protesto: Maaş Kesintilerine ve Gecikmelere Tepki02 Mayıs 2025 Cuma 10:51
  • Bakanlar Kurulu'ndan limanlardaki, Ercan'daki ve hastanelerdeki grevleri erteleme kararı02 Mayıs 2025 Cuma 10:27
  • Kuzey Kıbrıs'tan Hollanda'ya: Silahlı saldırıda 'Falyalı' izi02 Mayıs 2025 Cuma 10:08
  • Birkan Uzun anısına yürüyüş düzenlenecek02 Mayıs 2025 Cuma 10:05
  • KKTC’de Hayat Durdu: Genel Grev ve Büyük Miting!02 Mayıs 2025 Cuma 08:35
  • Pazartesi gününe kadar yağmur bekleniyor02 Mayıs 2025 Cuma 08:32
  • Teknofest Festival Alaninda Yaralanan Şahıslar (Düzeltme)01 Mayıs 2025 Perşembe 18:05
  • KKTC'de Genel grev var! Hayat Duracak!01 Mayıs 2025 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti