Hekim örgütlerinden polisin eylemcilere müdahalesine tepki

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, demokratik haklarını kullanarak barışçıl bir şekilde protesto edenlere yönelik polis müdahalesini ve gözaltına alınmalarını kınadı.

Yaptıkları ortak açıklamada, “Kıbrıslı Türk hekimler olarak, demokratik haklarını kullanarak barışçıl bir şekilde protesto eden yurttaşlarımıza yönelik polis müdahalesini ve gözaltına alınmalarını derin bir endişe ve üzüntüyle karşılamaktayız” denildi.

Demokrasi ve protesto hakkının, KKTC Anayasası tarafından güvence altına alınmış temel insan haklarından olduğunu işaret edilen açıklamada, “vatandaş önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir” ifadesinin yer aldığı Anayasa’nın 32. Maddesi hatırlatıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin ruhu, özgürlükçü değerlerle yoğrulmuştur. Şiddet içermeyen şekilde protesto yapan insanlarımızın tutuklanması kabul edilemez. Bu bağlamda, gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, gözaltındaki bireylerin “iyi muamele görme hakkı” uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Her birey, gözaltında dahi insan onuruna yakışır, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü koruyan bir muameleye tabi tutulmalıdır. Yetkilileri, demokratik hak ve özgürlüklere saygılı, insan haklarını temel alan bir yaklaşımı benimsemeye davet ederiz. Demokratik toplumlar, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, eleştirinin ve protestonun bir tehdit değil, bir zenginlik ve ilerleme aracı olarak görüldüğü toplumlardır”