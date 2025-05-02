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Hekimler Sendikası açıkladı... Bakanlar Kurulu'ndan olmayan GREVE de YASAK!

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"Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın alınmış bir grev kararı bulunmamaktadır."
Hekimler Sendikası açıkladı... Bakanlar Kurulu'ndan olmayan GREVE de YASAK!

İşte yapılan açıklama;

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın almış olduğu, 2 Mayıs 2025 tarihinde örgütlü bulunduğu tüm sağlık merkezlerinde acil hizmetler, yatan hasta, yoğun bakım, diyaliz, kemoterapi ve talasemi hizmetleri hariç diğer tüm hizmetleri durdurma kararı, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 1 Mayıs 2025 tarih ve Ü(K-I)825-2025 sayılı kararı ile 60 gün süre ile yasaklanmıştır.

 

Bakanlar Kurulu aldığı kararda; “KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerindeki düzen ve genel sağlığı bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve/veya diğer tüm sendikaların, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında ve/veya Hastanelerde ve/veya sağlık merkezlerinde 2 Mayıs 2025 tarihinde başlatacakları grevin 2.5.2025 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.” denmiştir.

Oysa, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın alınmış bir grev kararı bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu, 19.9.2024 tarihinde Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın aldığı grev kararını yasaklarken kullandığı karar metnini, tarihleri düzenleyerek yeniden paylaştığından, kararın bu şekilde yayınlanmış olduğu görülmektedir. Bu durum, devlet iradesinin ciddiyetinin durumunu gözler önüne sermektedir. Ancak Bakanlar Kurulu kararı tüm sendikaları kapsayacak şekilde düzenlendiğinden Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın grevi yasaklamış bulunmaktadır.

Hükümet kendi halkının iradesini yok sayma girişimlerini, çalışanların sendikal ve demokratik hak arama yöntemlerini kısıtlama girişimlerini sürdürmektedir. Sorunlara çözüm bulmak yerine, yasaklamalarla ötelemeyi, görmezden gelmeyi tercih etmektedir.

Hükümet ettiğini iddia edenlerin bir an önce kendi halkının, kendi çalışanlarının sesine kulak vermesi, işgal ettikleri makam ve koltukları halka hizmet etmek için kullanmaları elzemdir.

Her türlü baskı ve yasaklama girişimlerine rağmen, toplumumuzun sesi olma ve sendikal hak arama mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Tüm halkımızı ve üyelerimizi, 2 Mayıs 2025 tarihinde (bugün) Lefkoşa’da yapılacak büyük mitinge katılarak yaşam değerlerimizi, demokrasimizi, laikliği ve irademizi yok sayanlara “geçit yok” demek için bir kez daha ses yükseltmeye davet ederiz.

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu

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