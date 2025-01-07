Hellim Üretimi İçin Küçükbaş Hayvan Sütüne Yönelik Girişimler Başlatıldı

Hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütüne olan talebin artışı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından önemli bir projeyi gündeme getirdi.

Hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütüne olan talebin artışı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından önemli bir projeyi gündeme getirdi. 2024 yılında küçükbaş hayvan sayısında %10’luk bir artış olmasına rağmen, süt veriminde beklenen düzeye ulaşılamaması nedeniyle, damızlık değeri yüksek koyun ırklarının yurt dışından ithal edilmesine karar verildi.

Hayvancılık Kooperatifi tarafından gerçekleştirilecek ithalat, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Kooperatifi ve KKTC Merkez Bankası arasında imzalanacak protokollerle desteklenecek. Bu girişimle yerel sürülerin genetik kapasitesinin artırılması, süt veriminin yükseltilmesi ve hellim üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılması hedefleniyor.

Proje Detayları ve Başvuru Şartları

Proje kapsamında özel/tüzel kişilere faiz destekli kredi sağlanacak. Başvuru sahiplerinin KKTC vatandaşı olması, Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bir işletmeye sahip olması ve en az 50 küçükbaş anaç hayvan bulundurması gerekiyor. Ayrıca, işletmelerin hayvan refahına uygun şartlarda olması ve süt soğutma zincirine uygun altyapıya sahip olması öncelikli koşullar arasında.

Her başvuru sahibi, 20 ila 300 baş hayvan için başvuru yapabilecek. Başvurular, Bakanlık internet sitesinde yer alan formlar doldurularak Hayvancılık Dairesi’ne iletilecek. Komisyon tarafından uygun bulunan başvurular projeden yararlanabilecek.

Faiz Destekli Kredi Sağlanacak

İthal edilecek koyun ve koçlar için gereken finansman, faiz destekli kredi aracılığıyla sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, bankanın belirlediği belgelerle başvurularını tamamlayabilecek.

Hellim üretiminde sürdürülebilir artışı sağlamak ve süt kalitesini yükseltmek amacıyla atılan bu adımın, sektöre önemli katkılar sunması bekleniyor.