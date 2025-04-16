  • BIST 9315.07
  • Altın 4048.886
  • Dolar 38.1186
  • Euro 43.506
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Hem pahalı hem yok!

» »
Bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
Hem pahalı hem yok!

Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Girne’ye bağlı bazı bölgelere bugün yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti, trafo merkezinde yapılacak bakım, onarım çalışması nedeniyle 9.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle sıralandı:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik,  Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları,  Girne: Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy,  Altınova köyü ve Ağıllar Köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü, Ağıllar köyü”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koop-Sen'den Merkez Bankasına çağrı KOOP-BANK için gereğini yapın!15 Nisan 2025 Salı 15:14
  • Alkollü mama skandalı: Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldi!15 Nisan 2025 Salı 14:54
  • Harmancı: Lefkoşa AKM’nin büyükelçiliğe verileceği duyumu aldık15 Nisan 2025 Salı 09:50
  • YDP Cumhurbaşkanı adayı arayışında15 Nisan 2025 Salı 09:39
  • Genel Kurul denetim göreviyle toplanacak15 Nisan 2025 Salı 08:22
  • ‘Disiplin Tüzüğü’ne karşı eylem ateşi her akşam yakılacak15 Nisan 2025 Salı 08:16
  • Arıklı duyurdu: YDP’nin adı değişiyor15 Nisan 2025 Salı 08:15
  • CTP bugün Genel Sekreterini seçecek, 3 aday var!15 Nisan 2025 Salı 08:12
  • KTTO'dan hükümete uyarı! Binlerce işçi ya işsiz ya da güvencesiz kalacak!14 Nisan 2025 Pazartesi 17:57
  • Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için özel komiteye oy birliği14 Nisan 2025 Pazartesi 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti