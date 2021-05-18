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“Hemşireler ve Ebeler Haftası” galayla kutlandı

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu Ebeler ve Hemşireler Günü sebebiyle gala düzenledi.
“Hemşireler ve Ebeler Haftası” galayla kutlandı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu Ebeler ve Hemşireler Günü sebebiyle gala düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde, meslekte 25. yılını tamamlamış KTHEB üyeleri plaketle onurlandırılırken, "Meslek Anıları ve Mesleki Fotoğraf Yarışması’nı kazanan kişilere ödülleri takdim edildi

 

“Hemşireler ve Ebeler
Haftası” galayla kutlandı

 

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu’nun düzenlemiş olduğu 5 Mayıs Dünya Ebeler ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dün Eziç Lefkoşa’da gerçekleştirilen gala yemeği ile taçlandırıldı.

Saygı duruşu sonrası günün anlam ve önemi yapılan konuşmalarla anlattı.  Etkinlikler çerçevesinde, meslekte 25. yılını tamamlamış KTHEB üyeleri hediye edilen plaketler ile onurlandırıldı. 2020 yılında KTHEB Hemşirelik ve Ebelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Meslek Anıları ve Mesleki Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan kişilere de ödülleri takdim edildi.

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