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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu 10 Ekim'de Yapılacak…

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası olağan genel kurulunun 10 Ekim’de yapılacağı açıklandı.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu 10 Ekim'de Yapılacak…

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sendika Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği olağan toplantısında sendika tüzüğü 12. A) 1) a) maddesi gereğince olağan genel kurul kararı alındı.
Alınan bu karar doğrultusunda Genel Kurul toplantısı Lefkoşa Thalassaemia Konferans salonunda 10 Ekim 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yine Sendika tüzüğü 12. A) 1) c) maddesi gereğince genel kurul nisabının sağlanamaması halinde ileri bir tarihe tayin edilecek.


Açıklamada, ilgili kurullara aday olacak üyelerin en geç 5 Ekim saat 14.00’e kadar yazılı müracaatlarını sendika sekreterliğine şahsen yapmaları istendi. Genel Kurul toplantısında açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer alacak. Divanın belirlenmesi sonrası Mali Rapor okunup aklanacak.
Yönetim kurulu, Denetim kurulu, Disiplin kurulu üyelerinin seçimiyle genel kurul toplantısı sona erecek.

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