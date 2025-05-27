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Hemşirelik Yüksekokulu mezunları için Yemin Töreni  düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar dönemi mezunları için mesleki yemin töreni düzenledi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attığı yemin törenine öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Hemşirelik Yüksekokulu mezunları için Yemin Töreni  düzenlendi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’ın konuşmasıyla devam etti. Demiralp, “Bugün, sizlerin hemşirelik mesleğine gururla davet edildiğiniz önemli bir gündür. Hemşirelik yemini, hemşirelik mesleğini gerçekleştirirken, her birimizin yerine getirmesi gereken kişisel ve kolektif rollere olan bağlılığımızı teyit etmek için okunur. Yemin edeceğiniz bu gün, hem zorluklarla hem de fırsatlarla dolu bir yolculuğun başlangıcını işaret eder. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarılı öğrencileri olarak, her biriniz, sağlık hizmetlerinin geleceğini temsil ediyorsunuz ve burada aldığınız eğitimin, sizleri, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya hazırladığı konusunda eminim” dedi.

Demiralp öğrencilere seslenerek, "Sizleri ailelerinizden pırıl pırıl teslim aldık, sağlık ordusuna alanında yetkin hemşireler olarak teslim ediyoruz. Her birinize güveniyor, sizlerle gurur duyuyorum, yolunuz açık olsun" dedi. Demiralp konuşmasını, "Üniversitemizin tüm imkânlarını sağlayarak desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman bizden esirgemeyen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'e saygı ve şükranlarımı sunuyor, tüm akademik ve idari personele teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

Tören programı öğrencilerin, Bölüm Başkanları Doç. Dr. Maral Kargın ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevim Ünal eşliğinde, Türkçe ve İngilizce Hemşirelik Yeminini okumalarıyla sona erdi.

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