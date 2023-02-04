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Hentbolda KTSYD Kupası şampiyonları belli oldu

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KTSYD ile KKTC Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda şampiyonlar oynanan final maçlarının ardından belli oldu.
Hentbolda KTSYD Kupası şampiyonları belli oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda şampiyonlar oynanan final maçlarının ardından belli oldu. Kupaya uzanan ekipler kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde China Bazaar Gençlik Gücü takımları oldular.

KADINLARDA ŞAMPİYON ESENTEPE

Atatürk Spor Salonunda günün ilk final maçında Miracle Esentepe ile DİGEM kadın takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk yarıyı 20-17 önde tamamlayan Esentepe, ikinci yarıda farkı açarak maçı 48-32 kazandı ve kupanın şampiyonu oldu. Esentepe adına 16 gol kaydeden Ana Maria maçın en skorer oyuncusu olurken, maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON GENÇLİK GÜCÜ

Gecenin ikinci finalinde China Bazaar Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) erkek takımları karşılaştı. İlk devresi çekişmeye sahne olan maçta UKÜ son anda bulduğu golle soyunma odasına 13-12 önde girdi. Kafa kafaya geçen ikinci devre de 23-23 tamamlanırken maç uzatmalara kaldı. Uzatmanın ilk devresi 27-26 Gençlik Gücü üstünlüğü ile sona ererken, yeşil beyazlılar maçı da 39-28 kazanarak kupaya uzandı.

Maçın en skorer ismi 11 golle Gençlik Gücü'nden Özden Demiralp ayrıca maçın oyuncusu da seçildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle hakemlere, maçın oyuncularına ve takımlara plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.

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