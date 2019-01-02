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Her kadın psikolojik olarak meme büyütme ihtiyacı hissediyor

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Meme büyütme ameliyatı, ya da halk arasında daha yaygın kullanılan şekliyle göğüs protezi ameliyatı bir ihtiyaç mı, değil mi çok tartışılır.
Her kadın psikolojik olarak meme büyütme ihtiyacı hissediyor

Meme büyütme ameliyatı, ya da halk arasında daha yaygın kullanılan şekliyle göğüs protezi ameliyatı bir ihtiyaç mı, değil mi çok tartışılır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sönmez, meme büyütme ameliyatlarının kadınlar üzerindeki psikolojisi hakkında detaylı bilgiler sundu.

Klasik tıbbi bakış açısından meme büyütme ameliyatı bir ihtiyaç değil bir lükstür. Ben de Tıp Fakültesindeki ilk yıllarımdan itibaren bu şekilde yetiştirildim ve ne yalan söyleyeyim plastik cerrahi ihtisasım boyunca da aynı görüşteydim. Uzmanlığımın ilk yıllarında ameliyat ettiğim bir hastam görüşümü yeniden değerlendirmem gerektiğini düşündürdü.

Ameliyat sonrası hastanın psikolojisindeki olumlu değişimin hayatının her alanına nasıl yansıdığını gördüm. Kendi vücut imajını beğenmeyen, düz göğüsleri olduğu için kendisini çekici bulmayan, sürekli dolgulu iç çamaşırları giyen genç kız gitmişti. Yerine özgüveni yüksek, dilediği şekilde kıyafet seçebilen ve genel anlamıyla kendisiyle barışık birisi gelmişti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ ZAMANI GELDİ

Bu örnekten sonra göğüs protezi hastalarımı daha dikkatli incelemeye başladım. Protez ameliyatı sadece yirmili yaşlarda ve meme gelişimi az olan genç kızlarda bir çözüm değildir. Aynı zamanda doğum yapıp emzirdikten sonra göğüslerinin “içi boşalan” daha ileri yaş grubu kadınlara da çare olabilir. Ameliyat ettiğim bu grup hastalarımın da ameliyat sonrası kendi imgelerindeki olumlu değişim dikkat çekecek boyuttaydı.

Özellikle hamilelik ve hemen sonrasında emzirme, bebek bakma gibi son derece yorucu ve aynı zamanda fiziksel olarak da yıpratıcı bir süreçten sonra hastaların kendileri için bir şey yapabilmiş olması çok hoşlarına gidiyordu. Bu ameliyatı sanki hayatlarındaki bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin açılışı olarak görüyorlardı.

aaa-002.jpgKADINLARIN PSİKOLOJİLERİNE ÖNEMLİ ORANDA KATKI SAĞLIYOR

Aslında meme dokusunun kadının kimliği ve cinselliği üzerindeki etkisini düşününce bir protez ameliyatının nasıl olup da kadınların vücut imajlarına bu kadar katkısı olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama bu benim meslek yaşantımda yaklaşık on yılımı aldı.
Meme, kadının dişiliğini tamamlayan, emzirme ve anne olma özelliğini ortaya koyan organdır. Bu nedenle ben artık meme estetiğine bir lüks olarak bakamıyorum.

Kadınların vücutlarıyla barışık yaşamasına yarayan, onların hem fiziksel hem de ruhsal olarak tamamlanmasını sağlayan bir ihtiyaç olarak görüyorum. Belki kadınlar da bunu fark ettikleri içindir ki bütün dünya meme protez ameliyatlarına olan talep giderek artıyor. Son yıllarda plastik cerrahlar tarafından en sık gerçekleştirilen ameliyat silikon protez ameliyatlarıdır.

sadasdasd.jpgTEKNOLOJİNİN EN FAZLA GELİŞTİĞİ MEME BÜYÜTME AMELİYATLARIDIR

Yine son 10-20 yıl içinde teknolojik olarak en fazla gelişmenin sağlandığı ameliyatlar da meme büyütme ameliyatlarıdır. Artık yirmili yaşlarında küçük göğüslerini saklamak zorunda kalmak istemeyen kadınların sayısı artıyor.

Doğum yaptıktan sonra içi boşalan ve belki de sarkan göğüslerini daha dolgun ve diri göstermek isteyen kadınların sayısı da artıyor. Hatta menopoz sonrası vücutta meydana gelen hormonal değişikliklerle ve metabolizmanın yavaşlamasıyla göğüs dokusu yağlanan, şekli bozulan ve bundan rahatsız olan kadınların da sayısı artıyor.

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