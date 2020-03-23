Higuain, ikinci denemesinde karantinadan kaçtı

3 yeni tip Koronavirüs vakasına rastlanan Juventus'un Arjantinli futbolcusu Gonzalo Higuain karantina kurallarını uymadı ve ikinci denemesinde ülkesine kaçmayı başardı. Yıldız oyuncunun kanser hastası annesini yalnız bırakmamak için 14 günlük karantina süresinin 7. gününde ülkesine gitmesi şaşkınlık yarattı.

Geçen günlerde ülkesi Arjantin’e uçmak için havalimanına giderken polis tarafından yakalanarak evine gönderilen Higuain, karantina kurallarını çiğnedi. Avrupa'da Koronavirüs'ten en çok etkilenen İtalya'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 14 gün kuralına uymadı ve 7. günün ardından ülkesi Arjantin'e döndü.

Higuain'in Arjantin'e dönmesinin sebebiyse kanser hastası annesinin yanında olmak istemesi.

Daily Mail'in İtalyan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Higuain'in ülkesine dönmesine Juventus izin verdi. Ancak Higuan'in avukatı Rinaldo Romanelli, Juventus'un bu kararını ve tecrübeli forvetin bu davranışlarını şaşkınlıkla karşıladı.

"Higuain kaçmadı, istenmeyen süreçte annemizin yanında oldu"

Romanelli'ye ilk tepki, kardeşi Nicola Higuain'den geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan kardeş Higuain, "Annemiz kanserle mücadele ediyor. Gonzalo, test sonucu negatif çıkmasının ardından seyahat etti. Her Arjantinli gibi karantina kurallarına uymaktadır. Higuain kaçmadı, istenmeyen süreçte annemizin yanında oldu" dedi.

Geçen günlerde Gonzalo Higuain'in takım arkadaşları Paulo Dybala, Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin Koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.