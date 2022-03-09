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Hindistan 500 bin tonluk buğday ihraç sözleşmeleri imzaladı

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Hindistan'ın, küresel çapta fiyatların yükseldiği son günlerde 500 bin ton civarında buğday ihraç etmek üzere sözleşmeler imzaladığı duyuruldu.
Hindistan 500 bin tonluk buğday ihraç sözleşmeleri imzaladı

Hindistan'ın, küresel çapta fiyatların yükseldiği son günlerde 500 bin ton civarında buğday ihraç etmek üzere sözleşmeler imzaladığı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle buğday fiyatları dünya genelinde artışa geçti.

Reuters'ın haberine göre, tüccarlar, fiyatlardaki artışla birlikte Hindistanlı tedarikçilerin yurt dışı satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Haberde, 5 yıl art arda rekor mahsul elde eden Hindistan'ın ciddi bir buğday stokunun bulunduğuna ve tüccarların ihracat fırsatından yararlanmak istediğine dikkat çekildi.

Ülkeden son günlerde 500 bin tonluk buğday ihraç edilmesi için sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.

 

Buğday fiyatlarında tarihi zirve

 

Rekor seviyede ihracat planlanıyor

Tüccar Rajesh Paharia, söz konusu kontratlarda, (güvertede teslim) ton başına 340-350 doların onaylandığını söyledi. Bu rakam daha önce 305 ila 310 dolar arasındaydı.

Hindistan bu yıl 7 milyon tonluk rekor buğday ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

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