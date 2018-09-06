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Hindistan, eşcinsel ilişkiyi ceza kanunundan çıkardı

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Hindistan’da eşcinsel ilişkileri 10 sene hapisle cezalandıran yasanın iptaline karar verildi.
Hindistan, eşcinsel ilişkiyi ceza kanunundan çıkardı

Hindistan Ceza Kanunu'nun 377. Maddesinde, eşcinsel ilişkiler "doğa kurallarına aykırı cinsel birleşme" olarak tanımlanıyor ve 10 yıl hapisle cezalandırılıyordu.

bianet'in aktardığına göre, LGBTİ aktivistleri dansçı Navtej Singh Johar,  gazeteci Sunil Mehra, aşçı Ritu Dalmia,  iş insanı Ayesha Kapur ve otelci Aman Nath, İngiliz sömürgesi döneminden kalma yasanın kaldırılması için dava açmış, 26 aktivist daha onlara katılmıştı. Aktivistlerin açtığı dava sonucunda, Yargıtay Mahkemesi eşcinsel ilişkinin bir suç olmadığına hükmetti.

2004’te reddedilmiş, 2009’da karar bozulmuştu

2004’te LGBTİ’ler kanunun iptali için başvurmuş ancak Delhi’deki Yüksek Mahkeme başvuruyu reddetmişti.

2009’da başka bir yüksek mahkeme başvuruyu kabul etmiş ve eşcinsel ilişkilerin “yasadışı” nitelenmesinin ayrımcılık niteliğini taşıdığını, temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğine karar vermişti. Ancak Yüksek Mahkeme’nin kararı, Yargıtay tarafından bozulmuş ve Yargıtay “yasanın mahkemelerde değil, parlamentoda iptal edilmesi gerektiğini” söylemişti.

Buna karşın 10 yılı aşkın süredir Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde Onur Yürüyüşleri düzenleniyor. Ayrıca 2014'te Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararla, resmi belgelerdeki cinsiyet seçeneğine "diğer" ibaresi eklendi.

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