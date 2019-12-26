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Hindistan’da engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

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Hindistan’da engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler
Hindistan’da engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Gulbarga şehrinde yaşayan bir grup ebeveyn, ‘engelli çocuklarının, halkalı Güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak’ onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.hindistan_engelli_1-722x1024.jpg

Yerel medyanın paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan iki çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor.

Resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilen görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

Halkalı güneş tutulmasıulke-sokta-engelli-cocuklari-topraga-gomup-iyilesmelerini-beklediler_4996_dhaphoto6.jpg

Halkalı Güneş tutulması; Dünya, Güneş ve Ay’ın aynı doğrultuya gelerek, Ay’ın Güneş’in önüne geçip kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere dört şekilde oluyor. ‘Halkalı Güneş Tutulması’, Ay’ın Güneş’in önüne geçerek, Güneş’ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor.

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