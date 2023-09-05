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Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

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Hindistan'ın adını Bharat olarak değiştireceği iddia ediliyor. Yeniden adlandırma kararı hükümet tarafından Parlamentonun 18-22 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan özel oturumunda gündeme getirilebilir.
Hindistan'ın ismi değişiyor mu?

Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediyor, ancak bunun yalnızca "Bharat" olarak değiştirilmesi yönünde giderek artan bir çağrı var .

Anayasanın değiştirilerek Hindistan'ın adının Bharat olarak yeniden adlandırılması talebi yoğunlaştı ve kaynaklar, hükümetin Hindistan'ın yeniden adlandırılmasına yönelik bir karar getirebileceğini söyledi.

G20 Devlet Başkanları ve bakanların katılacğı akşam yemeği davetinde de "Bharat Başkanı"ndan.... ifadesi yer aldı.

Parlamentonun yakın zamanda gerçekleşen bir oturumu sırasında BJP Rajya Sabha Milletvekili Naresh Bansal, sömürge köleliğini simgelediğini öne sürerek 'Hindistan'ın Anayasadan çıkarılmasını talep etmişti.

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