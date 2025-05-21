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Hırsızlar mahkemede... İkisi de benzer suçlardan sabıkalı

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Hırsızlar mahkemede... İkisi de benzer suçlardan sabıkalı
Hırsızlar mahkemede... İkisi de benzer suçlardan sabıkalı

Kalkanlı’da meydana gelen “Ev Açma, İkametgahtan Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” suçlarında tutuklanan zanlılar S.E ve S.C.E yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yılmaz 16 Mayıs 2025 tarihinde 17:50 - 19:00 saatleri arasında, zanlıların adresindeki M.Ö’ye ait ikametgahın güney kısmındaki kapalı ve kilitli durumdaki ahşaptan mamül kapının cam penceresini kırıp kasti hasara uğrattıktan sonra muhtemelen elleriyle zorlayıp itmek suretiyle kilit yuvasının ezilmesine sebep olup adı edilenin izni olmaksızın kapıyı açıp içeriye giriş yaptıktan sonra salon içerisinde masa üzerinde bulunan Casio marka kol saatini ve ikametgahın kuzey tarafında bulunan banyo kısmında askıda asılı olan M.Ö’ye ait pantolonun arka cebindeki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 5000 TL ile 50 Sterlin nakit parayı sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında sonucunda olay yerinden şüpheli ayrılan FN 844 plakalı araç tespit edilmiş olup konu araçta bulunanların zanlılar olduğunu belirtti.

Polis yürütülen soruşturmada FN 844 plakalı araç, zanlı S.E'nin çantası içerisinde 654,75 TL nakit para ve Casio marka kol saati bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Erkan Yılmaz, yapılan tahkikat sonucunda zanlıların ev ihtiyaçları için Gönyeli'de bulunan bir marketten 3300 TL tutarında alışveriş yaptıkları, Gönyeli'de bulunan petrol istasyonundan ise 200 TL benzin aldıkları tespit edildiğini aktardı. Polis zanlıların itiraf nitelikli gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini açıkladı. zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı S.E'nin hırsızlık S.C.E'nin darp ve kadına şiddet suçlarından sabıkası olduğunu, ayrıca askıda davaları bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

 

 

 

 

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