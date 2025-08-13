Hisarköy-Kozanköy arasında çıkan yangın söndürüldü

Hisarköy Ağıllar Bölgesi’nde bugün saat 13.40 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık 73 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ile iki çam ağacı yandı.

Yangına 5 itfaiye, 5 yangına müdahale aracı, 4 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı ile 1 su tankeri olmak üzere toplam 16 muhtelif cinste araç ve 35 personel ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.