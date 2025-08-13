  • BIST 10949.95
  • Altın 4400.235
  • Dolar 40.7635
  • Euro 47.7373
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Hisarköy-Kozanköy arasında çıkan yangın söndürüldü

» »
Hisarköy-Kozanköy arasında 15.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Hisarköy-Kozanköy arasında çıkan yangın söndürüldü

Hisarköy Ağıllar Bölgesi’nde bugün saat 13.40 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık 73 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ile iki çam ağacı yandı.

Yangına 5 itfaiye, 5 yangına müdahale aracı, 4 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı ile 1 su tankeri olmak üzere toplam 16 muhtelif cinste araç ve 35 personel ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kokain, silah, mermi... Zanlılar mahkemede13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:35
  • Aranan şahıs tutuklandı... İşte mahkemeden detaylar13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:33
  • Dikmen’de Depo Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:32
  • Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Alkollü Sürücü Takla Attı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:31
  • İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:30
  • Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişinin Elmacık Kemiği Kırıldı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • Yenierenköy’de Evinde Ölü Bulunan Şahsın Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
  • Arıklı: Kameralara karşı çıkanlar trafik canavarlarını cesaretlendiriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:21
  • Gürsel Uzun: Kurum 2022'den sonra Başbakan Üstel'in desteğiyle kendi ayakları üzerinde durmaya başladı13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti