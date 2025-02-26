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Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu

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Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu yapılacak
Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneği iş birliğinde düzenlenen 12. Hisarköy Orkide Festivali, 1-2 Mart 2025 tarihlerinde Hisarköy köy merkezinde gerçekleştirilecek.

Festivalin ana teması, Kıbrıs’ın endemik türlerinden orkidelerin tanıtımı ve korunması olacak. Bu kapsamda, orkidelerin çeşitliliğine dikkat çekilerek halkın bilinçlendirilmesi ve bu doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

FESTİVAL PROGRAMI

1 Mart Cumartesi

10:00 – Orkideler diyarında yürüyüş

13:00 – Festival açılışı

Gün boyu folklor gösterileri, el sanatları ve yiyecek stantları

13:30 – Grup Baria Konseri

15:30 – Serdal Tuksal Konseri

2 Mart Pazar

09:00 – Stantların açılışı

10:00 – Orkideler diyarında yürüyüş

13:00 – Grup Otantik Konseri

15:30 – Grup Frekans Konseri

Festival boyunca Köy Kadın Kursu binasında el emeği ürünlerin sergisi de ziyaretçilere açık olacak.

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