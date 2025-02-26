Hisarköy Orkide Festivali hafta sonu

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneği iş birliğinde düzenlenen 12. Hisarköy Orkide Festivali, 1-2 Mart 2025 tarihlerinde Hisarköy köy merkezinde gerçekleştirilecek.
Festivalin ana teması, Kıbrıs’ın endemik türlerinden orkidelerin tanıtımı ve korunması olacak. Bu kapsamda, orkidelerin çeşitliliğine dikkat çekilerek halkın bilinçlendirilmesi ve bu doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
FESTİVAL PROGRAMI
1 Mart Cumartesi
10:00 – Orkideler diyarında yürüyüş
13:00 – Festival açılışı
Gün boyu folklor gösterileri, el sanatları ve yiyecek stantları
13:30 – Grup Baria Konseri
15:30 – Serdal Tuksal Konseri
2 Mart Pazar
09:00 – Stantların açılışı
10:00 – Orkideler diyarında yürüyüş
13:00 – Grup Otantik Konseri
15:30 – Grup Frekans Konseri
Festival boyunca Köy Kadın Kursu binasında el emeği ürünlerin sergisi de ziyaretçilere açık olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.