  • BIST 9465.71
  • Altın 4133.71
  • Dolar 38.8185
  • Euro 44.0267
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Holguin hafta sonu geliyor

» »
Rum medyası, BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Holguin’in hazirandaki görüşmelere zemin hazırlamak üzere 24-31 Mayıs’ta adaya geleceğini, ancak GYÖ konusunda uzlaşı sağlanamadığı için sürecin belirsiz olduğunu yazdı.
Holguin hafta sonu geliyor

Politis gazetesi haziran sonunda yapılması planlanan yeni görüşmenin olguları gelecekteki özlü müzakerelere yönlendirmesi hedefi taşıdığını yazdı.

Yeni geçiş noktaları açılması başta olmak üzere GYÖ’lerde anlaşması beklenen tarafların  görüşmeleri başlatma konusunda ilk adımı atmadığını  kaydeden gazete tarafların  kendi tezlerinde ısrar ettiğinden çabanın donduğunu belirtti.

KKTC’deki eski Rum malları üzerinde emlakçılık faaliyetinde bulunan bazı kişilerin Rum tarafında mahkum edilmesi ile mevcut durumun daha da ağırlaştığını yazan gazeteye göre bu durum Holguin’in ortak zemin ve en azından iki geçiş noktasında anlaşma arayışını zorlaştırdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar “şekillenen ortamın hiçbir yere gitmediğine dikkat çekerek geçiş noktaları gibi küçük ölçekli konularda birlikte hareket edilemiyorken Holguin’in girişeceği özlü konularda anlaşma sağlanmasını şüpheli” görüyor.

Holguin’in adadaki temaslarında neler konuşulmasının beklendiğinin farkında olduğuna işaret eden gazeteye göre Holguıin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten, bir sonraki adım için hazır olduğunu ancak Genel Sekreter’in belirlediği konularda anlaşma noktasında olmadığını bir daha dinleyecek.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise Holguin’e  mülkiyet konusunda Kıbrıs Türk tarafının saldırılara maruz kaldığını söyleyerek çıkmazın suçunu Rum tarafında arayacağını yazdı.

Gazete misyonu çok karmaşık görünen Holguin’in  teoride kolay görünen ve iki liderin uzlaşmaya varması gereken meselelerle ilgili çıkış yolu arayışında olacağı da yazdı.

Haravgi ise “Holguin Garantör Ülkelerle de Temas Edecek” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric’in, Holguin’in 24-31 Mayıs’ta Ada’yı ziyaret etmeyi, ardından Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile temas etmeyi planladığı açıklamasını aktardı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbolda son bilet için 3 takım kıyasıya mücadele ediyor21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:51
  • Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık!21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:48
  • Güney Lefkoşa’da feci kaza: 55 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:47
  • Holguin hafta sonu geliyor21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:45
  • 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başladı21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:51
  • Pasaport skandalı: KKTC vatandaşları İngiltere’de gözaltına alınabilir!21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:14
  • Basın-Sen: Gazetecilik Suç Değildir! PGM Müdürü soruşturma başlatmalıdır...21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:06
  • Gazetecilik suç değildir! Bekirpaşa Lisesi'nde haber yapan gazetecilere dava!21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:01
  • BM Özel Temsilcisi Holguín, 24-31 Mayıs’ta Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak21 Mayıs 2025 Çarşamba 08:58
  • Harmancı: Belediyeler Birliği’nin Brüksel’de başlattığı girişimlerin devamının gelmesini umuyorum21 Mayıs 2025 Çarşamba 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti