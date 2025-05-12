Holguin'in 27-29 Mayıs'ta Kıbrıs'ta olacağı iddia edildi

Politis gazetesi “Üç Günlük Ηοlguin Varlığı” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 27, 28 ve 29 Mayıs’ta Kıbrıs’ta olacağını iddia etti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün bir etkinlik çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Holguin’in tarih vermeksizin bu ay içerisinde geleceğini teyit etti.

Holguin ile konuşma fırsatınız oldu mu şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Holguin ile konuşma fırsatını bulduğunu, bugün itibarıyla görevine başlayacağını, bazı tarihler üzerinde görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi ve bu konudaki (görüşme tarihi) açıklamayı da Holguin’e bıraktıklarını belirtti.

Ηristodulidis açıklamasında ayrıca, kendilerinin önceden belirlenmiş bir tarihlerinin bulunduğunu, Holguin’in Mayıs ayı içerisinde Kıbrıs’ta olacağını da ifade etti.

Gazete haberinde, geçtiğimiz mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi genişletilmiş toplantı çerçevesinde Genel Sekreterin kişisel temsilci ataması konusunda uzlaşmaya varıldığını anımsattı.

HRİSTODULİDİS SCHENGEN MESELESİNDEN DE BAHSETTİ

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılı içerisinde Schengen Bölgesine katılacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, 2025 yılı sonuna kadar teknik hazırlıkların sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiğini ifade eden Hristodulidis, “2026 yılında Schengen Bölgesine gireceğiz” ifadesini kullandı.

Hristodulis, hem Avrupa Birliği hem de Güney Kıbrıs için stratejik bir karar-gelişme olan Schengen Bölgesine girileceğini belirtti ve bu çaba içerisinde Avrupa Birliği’nin de katkısına gereksinimleri olduğunu ifade etti.