Holguin’in Kıbrıs ziyareti ertelendi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, bugün oluşan “ailevi acil durum” nedeniyle Kıbrıs’a yapacağı ziyareti erteledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’a yapılan resmi bilgilendirmelerde, Holguin’in program değişikliği için özürlerini ilettiği öğrenildi.
Değişiklikten Rum tarafına da eş zamanlı olarak bilgilendirme yapıldı.
Holguin’in Kıbrıs temaslarının ne zaman gerçekleşeceğine dair yeni tarih, ilerleyen günlerde netleşecek.
Holguin’in yarın adaya gelmesi ve Salı günü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyordu.
