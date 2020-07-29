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Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" Protestolarının Liderlerinden Hukuk Profesörü Üniversiteden Kovuldu

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Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" Protestolarının Liderlerinden Hukuk Profesörü Üniversiteden Kovuldu
Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" Protestolarının Liderlerinden Hukuk Profesörü Üniversiteden Kovuldu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen "Şemsiye Devrimi" adlı kitlesel protestoların liderlerinden Profesör Benny Tai, Hong Kong Üniversitesindeki görevinden alındı.

Hong Kong Üniversitesinde hukuk profesörü Tai'nin görevinden alınması için üniversite konseyinde oylama düzenlendi.

Oylamada 56 yaşındaki Tai'nin işine son verilmesi 2'ye karşı 18 oyla kabul edildi.

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosundan oylamanın ardından yapılan açıklamada, Tai'nin görevden alınması kararı, "kötülük yapmanın cezası ve adaletin savunulması" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Tai'nin görevden alınmasının Hong Kong'un tüm çıkarlarına uygun olduğu, böylelikle toplumun beklentisinin karşılandığı ve toplumsal adaletin korunduğu savunuldu.

Hong Kong'da 2014'te "Şemsiye Devrimi" olarak da adlandırılan "Occupy Central" adlı kitlesel protestoları organize ettikleri gerekçesiyle "kamu zararına neden olan davranış" suçundan hüküm giyen 9 aktivistten Benny Tai, Ağustos 2019'da 12 bin 755 dolar (yaklaşık 88 bin 513 TL) karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

ŞEMSİYE DEVRİMİ

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlık isteyenler, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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