Horoza Sigara ve Rakı İçiren Şahsa 173 Bin TL Ceza!

Balıkesir’de bir şahsın sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.

Balıkesir’de bir şahsın sahibi olduğu horoza sigara ve rakı içirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti.

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demirhan Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, horoza eziyet eden şahıs tespit edildi. Hayvan Refahı Yasası’na aykırı hareket ettiği belirlenen şahsa, Veteriner Dairesi tarafından 173 bin 876 TL idari para cezası kesildi.

Polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.