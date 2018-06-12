HP Lefke’de etkinlik düzenledi

“Birçok sorun olduğunu biliyoruz, bu sorunları bütünlüklü bir yaklaşımla aşabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuşan Çamlıköylü, “Tam gün hizmet veren, üreticiye destek olan, güçlü ve hesap verebilir bir yapıya sahip Lefke Belediyesi bizim yönetimimiz altında hayal değil” dedi.

Doğayla iç içe olacak bir kent yaratmanın önemine değinen Çamlıköylü, turizmden azami payını alan bir Lefke’nin bölge halkının da daha mutlu ve huzurlu olmasına temel oluşturacağını söyledi.

“Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar uzanan Lefke’de, bölgemizde iç göçü engelleyecek, gençlerin yerinde ikamet etmesini sağlayacak, sosyal konut projeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçecek diyen Çamlıköylü, halka birlikte her köşesinde hizmetle anılan bir belediye kuracaklarını ifade etti.

Somut projelerini de açıklayan Çamlıköylü, şöyle konuştu:

“Araçlar için park yeri sıkıntısını çözecek, Lefke’yi kanalizasyon sistemine bağlayacak, Lefke’yi turizm bölgeleri arasına sokarak, kite surf gibi spor alanlarında merkez haline dönüştürecek, balıkçı barınağı ile hem amatörlerin hem de profesyonel balıkçıların sorunlarını çözecek, yürüyüş yolları ve Lefke parkını hayata geçirecek, bölgede üretilen ürünlerin pazarlanması ve satılmasını sağlayacak ve temiz sanayi sitesini kuracak olan anlayış, Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar bölge halkımızın onayını beklemektedir.”