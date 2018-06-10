  • BIST 95.876
  • Altın 186,684
  • Dolar 4,4674
  • Euro 5,2589
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

HP: “Yatırıma daha fazla bütçe ayıran LTB hayal ediyoruz”

» »
Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu, nitelikli bir başkent için daha fazla yatırımın şart olduğunu belirtti.
HP: “Yatırıma daha fazla bütçe ayıran LTB hayal ediyoruz”

Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sapsızoğlu, Halkın Partisi’nin Başkent Lefkoşa’da nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurguladı.

“Yerel yönetimler çağdaş demokrasilerde hayati öneme sahiptir. Buradan hareketle ülkemizde yerel yönetimler noktasında gelişen bunalımın, ülkenin bütününe zarar veren bir yerde durmaya devam ettiğini” söyleyen Sapsızoğlu, bu durumun ülkenin kaderi olamayacağını kaydetti.

Sapsızoğlu, “Bu durumun önüne geçebilmek, yerelde farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerimiz vardır” dedi.

Lefkoşa özelinde bütçeden yatırıma ayrılan payın son derece düşük olduğuna dikkat çeken Sapsızoğlu, yeni dönemde yatırıma ayrılan payın artması için çaba sarf edeceklerini söyledi. 

Kaynak artırımının sadece bir bacağı oluşturduğunu ifade eden Sapsızoğlu, ilgili gelirlerin nasıl dağıtıldığının da önemli olduğunu düşündüklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP’nin LTB meclis üyesi adayları sendika ziyaretlerini sürdürüyor10 Haziran 2018 Pazar 12:50
  • Güngördü Girne Üniversitesi’ni ziyaret etti10 Haziran 2018 Pazar 12:47
  • Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten sonra 11'inci kez yerel seçim için oy kullanacak10 Haziran 2018 Pazar 10:32
  • Özersay Gazimağusa'da HP adayları ile ziyaretlerde bulundu09 Haziran 2018 Cumartesi 23:01
  • Güneşoğlu Mağusa'da atağa kalktı09 Haziran 2018 Cumartesi 22:45
  • Çelebi: “Lavinium Sitesi’ne giriş-çıkış düzenlemesi yapılacak”09 Haziran 2018 Cumartesi 19:30
  • YDP Girne ve Esentepe belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı09 Haziran 2018 Cumartesi 19:27
  • Karaman, Mete Adanır Caddesi ile Bellapais’i ziyaret etti09 Haziran 2018 Cumartesi 19:21
  • Adalıer: “Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak”09 Haziran 2018 Cumartesi 19:19
  • "Sanayi Bölgesi için hedefimiz, önceki yönetime de sunduğumuz önerinin hayat bulmasıdır"09 Haziran 2018 Cumartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti