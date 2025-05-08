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HP'den açıklama

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Bugün akşam saatlerinde Halkın Partisi MYK Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’na yönelik polis soruşturması akabinde Halkın Partisi’nden açıklama yayımlandı.
HP'den açıklama

Bugün akşam saatlerinde Halkın Partisi MYK Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’na yönelik polis soruşturması akabinde Halkın Partisi’nden açıklama yayımlandı.

Açıklamada;

“Basına da yansımış olduğu üzere bir MYK üyemiz hakkında, şikayet üzerine polis soruşturması başlatılmış olup yarın sabah mahkemeye çıkarılacaktır.

Konu yargıya intikal etmiştir. Yargıya güvenimiz tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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