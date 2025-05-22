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Hristodulidis ile Holguin cumartesi günü görüşüyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü saat 10.30’da görüşecekleri bildirildi.
Hristodulidis ile Holguin cumartesi günü görüşüyor

Haravgi gazetesi, “Holguin Cumartesi Başkanla Pazartesi Tatar’la Görüşecek” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in cumartesi günü adaya geleceğini ve aynı gün 10.30’da Rum lider Hristodulidis’le görüşeceğini yazdı.

Holguin’in pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini vurgulayan gazete, 31 Mayıs Cumartesi günü adadan ayrılacağını belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Holguin’in liderlerle görüşmeleri sonrasında basın açıklaması yaparak temasları hakkında bilgi vermesinin beklendiğini de aktardı.

 

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